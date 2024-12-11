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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия выполнила свою миссию в Сирии, дальше дело было за Асадом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии и потратив на это много усилий. По его словам, сейчас Москва хотела бы увидеть скорейшую стабилизацию обстановки в стране, чтобы ситуация перешла в законное русло.

Фото: Omar Sanadiki / File Photo / Reuters

Фото: Omar Sanadiki / File Photo / Reuters

«Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации, после того как эта ситуация угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство (Башара.—"Ъ") Асада работало в своей стране, занималось развитием своей страны»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Однако, отметил Дмитрий Песков, ход событий привел к нынешней ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что «сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент на земле». Российская сторона надеется на стабилизацию ситуации и обстановки в Сирии, добавил он.

8 декабря вооруженная оппозиция Сирии вошла в сирийскую столицу Дамаск и объявила о свержении режима Башара Асада. Сам он впоследствии сложил полномочия президента и получил политическое убежище в России. Вчера, 10 декабря, главой переходного правительства Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир, соратник группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена).

О развитии ситуации вокруг Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

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