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Коммерсантъ FM
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Власти утвердили даты проведения ЕГЭ на 2025 год

Рособрнадзор и Минпросвещения приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год. Основной период стартует 23 мая с таких предметов, как история, литература и химия. Пересдача запланирована на 3 и 4 июля.

Экзамены по базовой и профильной математике пройдут 27 мая, на 30 мая запланирована аттестация по русскому языку. 2 июня проведут экзамены по обществознанию и физике, а 5 июня — по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Информатику и устную часть иностранных языков будут сдавать 10 и 11 июня соответственно.

Досрочная сдача экзаменов с резервными днями назначена на период с 21 марта по 21 апреля. Резервные дни сдачи экзаменов в основной период — 16–20 июня и 23 июня. В ходе дополнительного периода экзамен по русскому языку проведут 4 сентября, 8 сентября — по базовой математике. Резервным днем будет 23 сентября.

В ноябре руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ближайшем будущем в ЕГЭ по естественно-научным предметам (физике, химии, биологии) могут добавить практическую часть. Также он не исключил возможность изменений формата основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов и процесса поступления в колледжи и техникумы.

О реформах образования в России — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».

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