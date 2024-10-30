Их подружила Казань

Индия и Китай завершают отвод войск в двух приграничных районах в Восточном Ладакхе после вооруженного конфликта 2020 года. Этому шагу предшествовала первая за последние пять лет встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Казани, в ходе которой они договорились о поддержании мира на границе. По итогам встречи Си Цзиньпин заявил, что Индия и Китай не должны больше представлять угрозу друг для друга. В свою очередь, Нарендра Моди назвал отношения с Китаем «важным фактором регионального и глобального мира и стабильности». В условиях потепления индо-китайских отношений, достигнутого при посредничестве Москвы, ей не придется делать непростой выбор между двумя ключевыми стратегическими партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонконгская газета South China Morning Post назвала встречу председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди в Казани «личной победой президента России» Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Гонконгская газета South China Morning Post назвала встречу председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди в Казани «личной победой президента России» Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отводе войск с передовых позиций в районах Депсанг и Демчок на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе, который Индия и Китай должны завершить до конца октября, сообщила газета The Indian Express. По информации издания, военнослужащие двух стран уже закончили демонтаж временных сооружений в указанных районах и ведут проверку ликвидации этих объектов противоположной стороной с помощью беспилотников. Часть войск Индии и Китая поэтапно отводится на тыловые позиции в Восточном Ладакхе, которые они занимали до вооруженного конфликта в мае 2020 года. В ближайшее время ВС Индии и Народно-освободительная армия Китая возобновят скоординированное патрулирование в районах отвода войск, которое не проводилось последние четыре года.

По словам источников The Indian Express, о полном выводе индийского военного контингента из Восточного Ладакха говорить преждевременно. Для более радикальных шагов необходим более широкий консенсус сторон по вопросу о патрулировании границы, который пока не достигнут.

Тем не менее отвод войск сразу из двух районов Восточного Ладакха стал самым заметным этапом деэскалации после четырех лет войны нервов на линии фактического контроля.

Комментируя снижение напряженности в Гималаях, гонконгская газета South China Morning Post связывает его с недавней встречей председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Казани и называет «личной победой президента России». «КНР и Индия наконец образумились и договорились покончить с продолжавшимися четыре года столкновениями на границе. По меньшей мере — сейчас. Однако выбор времени для этой разрядки, которая произошла во время проводимого Россией мероприятия накануне предстоящих на следующей неделе президентских выборов в США, весьма любопытен»,— отмечает South China Morning Post. В связи с этим газета напоминает, что в последние годы Москва призывала Дели и Пекин урегулировать двусторонние проблемы без вмешательства внешних сил.

Состоявшаяся 23 октября на полях саммита БРИКС встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди стала одной из сенсаций форума, учитывая, что до последнего момента стороны не подтверждали ее подготовку.

По итогам встречи агентство «Синьхуа» распространило сообщение о том, что лидеры согласились поддерживать мир на линии фактического контроля. Как следует из сообщения, председатель КНР призвал индийского коллегу «сохранять здравое стратегическое восприятие друг друга и найти правильный путь для больших стран-соседей жить в гармонии и развиваться бок о бок». По его словам, Китай и Индия должны строить свои отношения как партнеры, а не как соперники.

Отклики индийской стороны также были наполнены несвойственным Дели в последние годы оптимизмом. Нарендра Моди перед отлетом из Казани написал в соцсети Х, что «отношения между Индией и Китаем важны для народов обеих стран, а также для регионального и глобального мира и стабильности». В свою очередь, первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри подчеркнул важность того, чтобы разногласия по пограничным вопросам не нарушали мир и спокойствие в регионе, и поблагодарил Россию за предоставление площадки для встречи индийского и китайского лидеров.

Напомним, что накануне саммита БРИКС Дели и Пекин достигли соглашения о патрулировании вдоль линии фактического контроля, после подписания которого уже в Казани лидеры двух стран одобрили следующий шаг по деэскалации, предусматривающий отвод войск из приграничных районов.

Одним из геополитических последствий сближения Индии и Китая должно стать их более активное взаимодействие в отстаивании интересов государств Глобального Юга. «Напряженность между двумя крупнейшими по населению государствами мира, которые вели несколько войн за свои спорные сопредельные территории, не позволяла странам Юга выступить единым фронтом. Однако ослабление напряженности в отношениях между Индией и Китаем открывает путь к новому объединенному глобальному большинству»,— заявил, например, агентству ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Последнее серьезное обострение вдоль линии фактического контроля произошло в мае 2020 года, когда Индия потеряла 20 своих солдат (китайская сторона о своих потерях умалчивает). После этого стороны стянули в Восточный Ладакх многотысячные военные группировки, тяжелую артиллерию, танки и авиацию, демонстрируя готовность к новой большой войне.

Однако встреча в Казани и последовавшие за ней шаги по деэскалации фактически вернули индо-китайские отношения к точке, в которой они находились пять лет назад. Напомним, что в октябре 2019 года Си Цзиньпин посетил Индию с неформальным визитом, по итогам которого стороны заявили о «начале новой эры» в отношениях между ними. Переговорам в южноиндийском городе Махабалипураме предшествовала состоявшаяся за полтора года до этого, в апреле 2018 года, встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди в китайском городе Ухань, инициатором которой тогда стал председатель КНР.

Таким образом, встреча лидеров Индии и Китая в Казани стала их уже третьим по счету личным общением, открывшим возможность их возвращения к прагматичному сотрудничеству.

Сближение Пекина и Дели заметно облегчает задачи дипломатии Москвы в Азии, учитывая, что теперь ей не придется балансировать и делать непростой выбор между двумя ключевыми стратегическими партнерами — Китаем и Индией.

Сергей Строкань