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Коммерсантъ FM
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У Индии может появиться свой «Воронеж»

Дели может заключить с Москвой сделку о покупке РЛС на $4 млрд

Индия может подписать с Россией крупное соглашение в сфере военно-технического сотрудничества: речь идет о приобретении радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж» производства концерна ВКО «Алмаз-Антей». О готовящейся сделке сообщили индийские СМИ. Подтверждения информации с российской стороны пока, впрочем, нет.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

О переговорах между Россией и Индией по поводу приобретения РЛС «Воронеж» со ссылкой на источники сообщил ряд индийских СМИ. По данным газеты The Sunday Guardian, обсуждение сделки, сумма которой оценивается в более чем $4 млрд, находится «на продвинутой стадии». Как следует из соответствующей публикации, в ноябре Индию посетила внушительная российская делегация (в группу , по информации газеты, входило десять человек во главе с заместителем председателя АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» Владимиром Медовниковым). Сообщается, что делегация посетила Дели и Бангалор, где провела переговоры с потенциальными локальными участниками проекта.

По данным индийских СМИ, РЛС может быть построена в округе Читрадурга (штат Карнатака). При этом в соответствии с проводимой индийскими властями политикой Make in India («Делай в Индии») локализация строительства станции, по сообщениям, составит до 60%.

В проекте может быть задействовано около 50 местных компаний. Как следует из публикации The Sunday Guardian, участие местных компаний и создание рабочих мест являются для Индии крайне важным аспектом.

С индийской стороны проектом занимается LRDE (Electronics and Radar Development Establishment) — Ведомство по разработке электроники и радаров, входящее в состав DRDO (Defence Research and Development Organisation), Организации оборонных исследований и разработок. По данным СМИ, 5 ноября 2022 года группа специалистов DRDO во главе с директором организации Самиром Каматом посетила Москву в составе высокопоставленной делегации.

В АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» «Ъ» отказались комментировать информацию индийских СМИ. «Ъ» также направил запросы в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России и АО «Рособоронэкспорт».

О какой именно модификации РЛС «Воронеж» идет речь, в СМИ не сообщается (в разных вариантах дальность обнаружения целей составляет от 4 тыс. до 8 тыс. км). Подобные станции являются важнейшим компонентом российской системы предупреждения о ракетном нападении. Они могут отслеживать как пуски баллистических и крылатых ракет, так и передвижения аэродинамических и космических объектов. На территории России сейчас функционируют девять таких РЛС (десятая строится).

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Петр Топычканов в беседе с «Ъ» отметил, что, если сделка состоится, индийские планы создания эшелонированной системы противоракетной обороны получат наземный компонент.

«Самостоятельные разработки в этой области не позволили Индии перейти к серийному производству подобных систем собственного производства»,— уточнил он. Если же Индия вознамерится возвести «Воронеж», то, по оценке эксперта, для создания национальной архитектуры противоракетной обороны могут понадобиться еще несколько станций с учетом предполагаемых ракетоопасных направлений (Китай, Пакистан и бассейн Индийского океана).

«При развитии сотрудничества по РЛС данной серии проявятся особенности нашего взаимодействия с Индией, включая кооперацию в стратегических технологиях и высокую локализацию производства. Эти качества и делают наше военно-техническое сотрудничество с Индией исключительным и устойчивым, потому что никто из ее партнеров перейти на уровень стратегических технологий в военной области не готов»,— констатировал Петр Топычканов. В то же время он подчеркнул, что в связи с проводимой Индией политикой диверсификации поставщиков вооружений и военной техники встанет вопрос, удастся ли на этапах строительства и эксплуатации РЛС «Воронеж» избежать доступа к информации о ней представителей западных стран, которые также являются близкими партнерами Индии в области торговли оружием.

Ранее стало известно, что доходы 100 крупнейших компаний—производителей вооружения в 2023 году составили $632 млрд, продемонстрировав рост на 4,2% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в опубликованном на минувшей неделе докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Москвы и Дели обсудили будущее стратегического партнерства

При этом в докладе SIPRI отмечено, что данные о российском оборонно-промышленном комплексе ограниченны, так как после 2014 года многие компании прекратили публикацию финансовых отчетов (среди них и АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”»). Из компаний, входящих в топ-100, продолжают обнародовать данные «Высокоточные комплексы», КРЭТ, «Росэлектроника», «Вертолеты России», ОАК, ОДК и Уралвагонзавод. Все они входят в госкорпорацию «Ростех», финансовые показатели которой частично доступны. Объединенная судостроительная корпорация также публикует данные. Обе структуры в 2023 году, как следует из доклада SIPRI, добились заметного роста доходов за счет экспорта вооружений. Отметим, впрочем, что российские официальные лица ранее не раз называли подсчеты SIPRI некорректными.

В августе директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что у России стабильный портфель экспортных оружейных заказов, с 2022 года он вырос на 10%, превысив $60 млрд (цитата по Интерфаксу).

Елена Черненко

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