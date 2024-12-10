Госдума в первом чтении одобрила запрет брать в школы детей, не знающих русский

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что во втором и третьем чтении законопроект рассмотрят уже завтра, 11 декабря.

Документ дополняет ст. 78 закона «Об образовании» тремя новыми пунктами. Первый вводит тестирование на знание русского языка при приеме в школу для детей иностранцев и лиц без гражданства. Второй пункт предусматривает, что организовывать тестирование будет исполнительный орган по контролю и надзору в сфере образования. Третий запрещает прием в школу детей, не прошедших тестирование.

Порядок проведения тестирования будет устанавливать министерство просвещения. Минимальное количество баллов и критерии оценивания определит Рособрнадзор.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что изменения направлены на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса». Авторы документа указали, что по итогам мониторинга за 2024 год «не все дети, являющиеся иностранными гражданами, проходили языковую диагностику».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что 41% детей иностранцев не владеют русским языком или знают его плохо. По его словам, низкий уровень знания языка у ученика вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.

Законопроект поступил в Госдуму 25 ноября. 9 декабря документ принял профильный комитет нижней палаты парламента и поддержало правительство. На заседании 11 декабря его рассмотрят сразу во втором и третьем чтениях.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «К тестированию детей мигрантов нашлись замечания».