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В Ярославле установили панели рядом со скульптурами медведей

В Ярославле рядом со скульптурами медведей установили сенсорные интерактивные панели. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Фото: Зоя Голицына

МАФ на Первомайском бульваре

МАФ на Первомайском бульваре

Фото: Зоя Голицына

Фото: Зоя Голицына

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Фото: Зоя Голицына

МАФ на Первомайском бульваре

Фото: Зоя Голицына

Фото: Зоя Голицына

Планируется, что панели помогут туристам ориентироваться в городе. С их помощью можно будет ознакомиться с интерактивной картой города, которая отразит все исторически значимые места и достопримечательности. При нажатии на экран и выборе объекта система будет выстраивать маршрут с указанием времени в пути. Также экран сможет рассказать об интересных мероприятиях в городе, достопримечательностях, посоветует кафе, рестораны и отели.

В настоящее время экраны в заявленном формате не запущены, но работают. Например, можно воспользоваться графическим редактором Paint. Кроме того, в панели встроены камеры видеонаблюдения, работает и подсветка.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 5 декабря в городе начали устанавливать МАФы-навигаторы со скульптурами медведей. Уже 7 декабря одну из скульптур повредили, установлены двое причастных. Работы по установке и подключению всех МАФов должны завершить к конце декабря.

Алла Чижова

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