В Ярославле установили панели рядом со скульптурами медведей
В Ярославле рядом со скульптурами медведей установили сенсорные интерактивные панели. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».
Планируется, что панели помогут туристам ориентироваться в городе. С их помощью можно будет ознакомиться с интерактивной картой города, которая отразит все исторически значимые места и достопримечательности. При нажатии на экран и выборе объекта система будет выстраивать маршрут с указанием времени в пути. Также экран сможет рассказать об интересных мероприятиях в городе, достопримечательностях, посоветует кафе, рестораны и отели.
В настоящее время экраны в заявленном формате не запущены, но работают. Например, можно воспользоваться графическим редактором Paint. Кроме того, в панели встроены камеры видеонаблюдения, работает и подсветка.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», 5 декабря в городе начали устанавливать МАФы-навигаторы со скульптурами медведей. Уже 7 декабря одну из скульптур повредили, установлены двое причастных. Работы по установке и подключению всех МАФов должны завершить к конце декабря.