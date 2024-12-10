В Ярославле полиция нашла причастных к повреждению скульптуры медведя

В Ярославле полиция установила двух 14-летних подростков, которые могут быть причастны к повреждению скульптуры медведя у правительства области. Об этом сообщили в УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из Telegram-канала «Жесть Ярославль» Фото: Из Telegram-канала «Жесть Ярославль»

5 декабря в городе начали устанавливать МАФы-навигаторы со скульптурами медведей. Уже 7 декабря появилась информация о том, что скульптуру у правительства области уронили, в результате она потрескалась, часть краски отвалилась. В УМВД сообщили, что причастные установлены.

«Сотрудниками полиции были установлены двое несовершеннолетних 2010 гр. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, переданы законным представителям, опрошены. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова