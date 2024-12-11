«Ростелеком» объявил о создании инфраструктуры связи в новых регионах

Президент «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский заявил, что компания выполнила поручение президента России о создании инфраструктуры связи в новых регионах. Объем инвестиций составил 25 млрд руб., возведено 5,3 тыс. базовых станций.

В новых регионах связью ежемесячно пользуются 600 тыс. абонентов, сказал господин Осеевский на пленарном заседании в Совете федерации. «Качество связи очень хорошее, не хуже, чем в Москве и Московской области. Мы продолжим эту работу, поскольку наши воины идут вперед. Мы идем за ними»,— сказал господин Осеевский. Трансляцию заседания вел телеканал «Вместе.РФ».

В начале ноября стало известно, что «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») приобрела 51% оператора связи «Луганская телефонная компания». Это позволит компании предоставлять услуги мобильной связи, интернета и телевидения в ЛНР.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЛНР на связи».