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Двое детей пострадали в ДТП на обходе Сочи

В Сочи утром в четверг, 5 декабря, произошло ДТП с тремя пострадавшими. В результате аварии на обходе города травмы получили водитель одной из машин и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи

По данным ведомства, водитель автомобиля «Хавал» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота». Пострадали водитель и двое детей, ехавшие в автомобиле «Хавал», их госпитализировали.

В ГАИ курорта напомнили, что ПДД запрещают управлять транспортным средством в состоянии утомления. «Необходимо вовремя применять меры борьбы с утомлением и помнить, что никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон»,— отметили в ГАИ.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте предстанет перед судом водитель, обвиняемый в резонансном ДТП. В суд направили уголовное дело по факту ДТП, произошедшего летом 2024 года в поселке Аше Лазаревского района Сочи, в аварии пострадал подросток.

Вячеслав Рыжков

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