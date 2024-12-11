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Коммерсантъ FM
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Solos анонсировала умные очки AirGo Vision со встроенным ИИ

Компания Solos представила смарт-очки AirGo Vision со встроенной камерой и интегрированной моделью искусственного интеллекта GPT-4o от OpenAI. Стоимость новинки составит $299, в компании позиционируют очки как конкурента Ray-Ban от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

С помощью ИИ и встроенной камеры очки смогут переводить текст на иностранные языки, помогут распознать окружающие объекты и получить информацию о них, а также сориентируют на местности. В компании утверждают, что AirGo Vision поддерживают интеграцию с другими ИИ-ассистентами вроде Gemini от Google и Claude от Anthropic.

Умные очки смогут делать фотографии по запросу. Благодаря функции сменных оправ получится носить очки как с камерой, так и без нее. Основной функционал находится в дужках очков, так что можно будет использовать очки только в режиме аудио без камеры. Версия без камеры будет стоить $149, а комплект из двух оправ (с камерой и без) — $349. На выбор доступно семь цветов.

Евгений Федуненко

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