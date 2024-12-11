Власти рассказали о последствиях ракетного удара по Таганрогу

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждении котельной в городе. Она не уточнила причину, но город ранее подвергся ракетной атаке. Без теплоснабжения остается 27 многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Камбулова

Фото: @KambulovaSvetlana Светлана Камбулова

Фото: @KambulovaSvetlana

Котельная повреждена на улице Циолковского, сообщила госпожа Камбулова в Telegram. Специалисты планируют восстановить ее к полудню. Глава города заявила, что горожане «снова столкнулись с серьезными вызовами». Она призвала не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и не выкладывать видеозаписи, «которыми могут воспользоваться наши враги». По словам мэра, «город функционирует в обычном режиме».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Минобороны России о ракетной атаке не сообщало. Ведомство утром отчиталось об уничтожении ночью над Брянской областью 14 беспилотников самолетного типа. В Брянске, как сообщал губернатор Александр Богомаз, горел производственный объект.