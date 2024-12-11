На промпредприятии в Брянске после атаки беспилотников начался пожар
В Брянске на производственном объекте в результате атаки БПЛА возникло возгорание, подразделения МЧС России ликвидировали пожар, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее ночью он заявил, что система противовоздушной обороны уничтожила десять беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал. Накануне господин Богомаз проинформировал о том, что войска ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
О последней к настоящему времени масштабной попытке атаки на Брянскую область беспилотников Минобороны России сообщило 5 декабря, когда над регионом было уничтожено 14 БПЛА.
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