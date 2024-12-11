При ракетной атаке на Таганрог повреждено промпредприятие, сгорело 14 машин

Таганрог минувшей ночью подвергся ракетной атаке, написал в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, зафиксированы повреждения на промпредприятии, на одной из парковок сгорело 14 автомобилей.

«Объем полученных повреждений уточняется»,— добавил глава региона.

В свою очередь, глава администрации города Светлана Камбулова сообщила, что район повреждения оцеплен полицией, территория в радиусе 1 км будет обследована.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны за ночь уничтожила над Брянской областью десять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Возникший после атаки БПЛА пожар на промпредприятии в Брянске ликвидировали.