Над Брянской областью уничтожено десять беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Брянской областью десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне глава региона проинформировал о том, что войска ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

О последней к настоящему времени масштабной попытке атаки на Брянскую область беспилотников Минобороны России сообщило 5 декабря, когда над регионом было уничтожено 14 БПЛА.