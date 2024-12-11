Коммуникации обретают цену

Ежегодные совокупные потери российских компаний из-за неэффективных коммуникаций могут достигать 8,7 трлн руб., подсчитали в Московской школе управления «Сколково». В эту сумму входят потери как от оплаты потраченного впустую рабочего времени, так и от сорванных сделок и упущенных возможностей. По подсчетам аналитиков, этот показатель — прямое следствие того, что половина сотрудников тратит на неэффективные коммуникации в среднем два часа в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем внутренних коммуникаций в российских компаниях растет, но качество остается низким и приводит к экономическим потерям бизнеса, следует из отчета «Как плохие коммуникации влияют на эффективность бизнеса российских компаний» Центра коммуникаций и цифровых решений Московской школы управления «Сколково». В основе исследования — опрос линейных сотрудников и руководителей компаний. 90% опрошенных сотрудников предприятий заявили, что их рабочие задачи реализуются во взаимодействии с коллегами, и только 10% работают преимущественно в одиночку. До трети опрошенных взаимодействуют с коллегами еженедельно, шестая часть — несколько раз в день. При этом две трети опрошенных отмечают, что объем рабочих коммуникаций за последние три года сильно вырос и, хотя взаимодействие в командах вроде бы улучшилось, а обмен информацией ускорился, качество коммуникаций остается невысоким: и руководители, и сотрудники оценивают их «на троечку» по пятибалльной шкале.

25% опрошенных считают, что у них на пустые коммуникации уходит до пяти часов в день — более половины рабочего дня. Еще около половины сотрудников оценивают потери в два часа в день. Руководители же тратят на ненужные разговоры с подчиненными до 50 рабочих часов в месяц, а четверть из них жалуются на рабочие встречи и совещания по малозначимым поводам. В итоге экономические потери компаний от «пустых» разговоров авторы исследования оценили в 8,7 трлн руб. в год — цифра включает как прямые потери от оплаты потраченного впустую рабочего времени, сорванных сделок и упущенных возможностей, так и последствия выгорания сотрудников, внезапных увольнений и нездоровой атмосферы в коллективах.

«При ограниченной конкуренции российские компании не видят необходимости работать над эффективностью рабочих коммуникаций и устранять "поломки". Есть убеждение, что "ремонт" будет стоить больше, чем потери»,— отмечают авторы доклада. Они подчеркивают, что в краткосрочной перспективе такой подход может казаться логичным, однако долгосрочно компании столкнутся с проблемами в гонке за талантами на дефицитном рынке труда, снижением операционной эффективности и кадровыми кризисами. «Улучшения в сфере коммуникаций могут стать для компании конкурентным преимуществом с потенциально измеримым и прогнозируемым финансовым эффектом»,— отмечает проректор по исследованиям Школы управления «Сколково» Алексей Калинин.

«Именно коммуникации определяют поведение человека, формируя его картину мира. Он откликнется на вакансию, если считает, что вы классный работодатель. Он останется у вас работать, если читает, что у вас лучшие условия труда. Но даже если у вас самые лучшие условия труда, но об этом никто не знает, или ваши сотрудники считают, что у других — лучше, вы зря потратили деньги на создание этих условий труда. Ну или по крайней мере могли бы получить больший возврат на инвестиции, если бы лучше о них рассказывали. Поэтому плохие коммуникации как минимум мешают привлекать сотрудников и ведут к росту текучести. И это, конечно, не полный спектр проблем»,— отмечает сооснователь компании FutureToday Денис Каминский.

Анастасия Мануйлова