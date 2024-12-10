Президент Грузии Зурабишвили заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фотографию поезда перед дворцом главы государства и спросила у своих подписчиков, кто из них с ней поедет. Фотография была опубликована за несколько дней до президентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну посмотрим, кто поедет»,— написала она в соцсети. По мнению наблюдателей, этот поезд — новогодняя декорация, установленная городскими властями.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря. Партия «Грузинская мечта», имеющая большинство в парламенте, выдвинула в президенты депутата Михаила Кавелашвили.

Подробнее о ситуации в Грузии — в материале «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».