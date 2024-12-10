Что в имени тебе ЛУКОЙЛ

На фоне сообщений о планах швейцарского трейдера Litasco (принадлежит ЛУКОЙЛу (MOEX: LKOH)) восстановить бизнес в Америке компания переименовывает подразделения LUKOIL Pan Americas и LUKOIL Benelux. Отказ от названия LUKOIL может снизить ассоциации с российским происхождением, а также свидетельствовать о планах дальнейшего обособления Litasco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из отгрузочных терминалов ЛУКОЙЛа

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Один из отгрузочных терминалов ЛУКОЙЛа

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Принадлежащий ЛУКОЙЛу швейцарский трейдер Litasco объявил о переименовании подразделений LUKOIL Pan Americas LLC и LUKOIL Benelux BV в Litasco Pan Americas LLC и Litasco Benelux BV. Первая компания работает под новым названием с 6 декабря, вторая — начнет с 31 декабря. Как говорится в сообщении, переименование — центральный компонент стратегии, направленной на усиление корпоративной идентичности, повышение приоритета интересов клиентов и партнеров, а также улучшение сотрудничества внутри группы. В ЛУКОЙЛе комментарий не предоставили.

Litasco с 2022 года, сказано на сайте компании, продолжает продавать нероссийскую нефть ЛУКОЙЛа. На конец 2023 года Litasco включает два НПЗ в Румынии и Болгарии, миноритарную долю в НПЗ в Нидерландах, сеть из 2,3 тыс. АЗС, говорится в отчетности. Глобальные продажи группы в 2023 году — 44 млн тонн.

В конце октября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Litasco работает над восстановлением торговых операций в Америке, сократившихся после начала военных действий на Украине.

В частности, по данным агентства, Litasco привлекла на должность управляющего директора Pan Americas Дмитрия Синенко из Gunvor, а также открыла кредитные линии на более чем $2 млрд.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что попытка ЛУКОЙЛа дистанцироваться от своей структуры, чтобы избежать ее дискриминации на Западе, понятна. Странно, добавляет он, что компания это делает только сейчас, когда ситуация уже успокоилась по сравнению с 2022 годом. Эксперт напоминает, что у ЛУКОЙЛа уже есть использование других брендов: сеть купленных у Shell АЗС в России работает под логотипом Tеboil, аналогичным приемом компания пользуется в Турции.

Партнер, глава практики «Разрешение споров» Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что несмотря на то, что юридическая связь с материнской компанией сохраняется, смена названий может помочь снизить ассоциации с российским происхождением, что особенно важно в текущей геополитической обстановке.

Само слово LUKOIL в названии, сильно ассоциирующееся с Россией, может создавать операционные трудности, замечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Управляющий партнер юридической фирмы Stream Салимхан Ахмедов расценивает переименование как превентивную меру, направленную прежде всего на разведение двух брендов по территориальному принципу.

По словам госпожи Заброцкой, дальнейшая работа Litasco над операционной моделью может включать формирование самостоятельных финансовых и юридических механизмов, способных больше минимизировать связь с ЛУКОЙЛом, что важно в первую очередь для таких рынков, как США. Господин Клеточкин допускает, что ЛУКОЙЛ заранее готовится обособить и при необходимости продать этот бизнес. У ЛУКОЙЛа появились планы по продаже Litasco еще летом 2017 года. Рассматривалось несколько вариантов, включая IPO, продажу менеджменту или слияние с другим трейдером. Но в начале 2019 года основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что компания отказалась от планов продажи Litasco.

Господин Юшков также полагает, что в перспективе ЛУКОЙЛ может вывести Litasco из своей собственности и развивает бренд трейдера для продажи или передачи. Но, по его словам, хоть трейдер и сможет работать без привязки к ЛУКОЙЛу, вряд ли выдержит без российской нефти конкуренцию с мировыми мейджорами на открытом рынке.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко