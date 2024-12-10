Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семья погибшего в ДТП водителя обвиняет Tesla в обмане потребителей

Вчера стало известно, что семья погибшего в ДТП водителя Tesla Model S подала к автопроизводителю иск по обвинению в обмане потребителей. В прошлом году 31-летний Дженезис Мендоса-Мартинез погиб в ДТП на своей Model S в штате Калифорния. Его брат Калеб сидел на пассажирском сидении и в результате аварии получил серьезные травмы.

В иске, который рассматривает федеральный суд округа Северная Калифорния, семья погибшего утверждает, что компания Tesla совершила мошенничество, дезинформировав потребителей о свойствах автопилота в Tesla Model S. Истцы полагают, что компания годами вводила потребителей в заблуждение «ради получения завышенных прибылей и улучшения своих финансовых показателей».

Tesla считает эти утверждения необоснованными, заявляя, что к смертельному ДТП привели «неверные действия или бездействие водителя», а системы Tesla являются «безопасными в разумной мере». За последние годы было зафиксировано около 15 серьезных ДТП на машинах Tesla с включенной функцией автопилота; 3 таких случая сейчас рассматриваются в федеральных судах США. С 2021 года на фоне критики компания Tesla внесла ряд изменений и обновлений в ПО своих автомобилей, улучшив функции автопилота.

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...