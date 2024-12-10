Семья погибшего в ДТП водителя обвиняет Tesla в обмане потребителей

Вчера стало известно, что семья погибшего в ДТП водителя Tesla Model S подала к автопроизводителю иск по обвинению в обмане потребителей. В прошлом году 31-летний Дженезис Мендоса-Мартинез погиб в ДТП на своей Model S в штате Калифорния. Его брат Калеб сидел на пассажирском сидении и в результате аварии получил серьезные травмы.

В иске, который рассматривает федеральный суд округа Северная Калифорния, семья погибшего утверждает, что компания Tesla совершила мошенничество, дезинформировав потребителей о свойствах автопилота в Tesla Model S. Истцы полагают, что компания годами вводила потребителей в заблуждение «ради получения завышенных прибылей и улучшения своих финансовых показателей».

Tesla считает эти утверждения необоснованными, заявляя, что к смертельному ДТП привели «неверные действия или бездействие водителя», а системы Tesla являются «безопасными в разумной мере». За последние годы было зафиксировано около 15 серьезных ДТП на машинах Tesla с включенной функцией автопилота; 3 таких случая сейчас рассматриваются в федеральных судах США. С 2021 года на фоне критики компания Tesla внесла ряд изменений и обновлений в ПО своих автомобилей, улучшив функции автопилота.

Евгений Хвостик