Львова-Белова: россияне с детьми попросили власти об эвакуации из Сирии

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в российские ведомства начали поступать обращения об эвакуации граждан России из Сирии. По ее словам, речь идет об обращениях граждан с детьми. Число обращений она не уточнила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По данному вопросу находимся на связи с МИД России и Минобороны РФ. Ищем решения в каждом случае»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram-канале.

Коалиция исламистских группировок начала наступление на подконтрольную правительству территорию 27 ноября. К 30 ноября боевики захватили Алеппо, а в начале декабря — Хаму и Хомс. 8 декабря исламисты зашли в Дамаск. К этому моменту президент Башар Асад, решивший покинуть пост, уехал из страны. Он получил политическое убежище в России. 10 декабря главой переходного правительства Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир, соратник «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена).

6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой». В ночь на 8 декабря работу приостановил аэропорт в Дамаске. В тот же день в департаменте ситуационного кризисного центра МИДа сообщили Telegram-каналу Mash, что российские дипломаты устанавливают местонахождение российских граждан в Сирии для эвакуации их из страны. Сколько россиян находится в Сирии — неизвестно.

Об отношении мира к пришедшим к власти формированиям — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».