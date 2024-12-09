К тестированию детей мигрантов нашлись замечания

Комитет Госдумы по просвещению в понедельник рекомендовал принять в первом чтении межфракционный законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. В тот же день комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала эту инициативу, но высказала к ней ряд замечаний. В частности, в Белом доме полагают, что в нынешней редакции проект «не в полной мере» согласуется с законом «Об образовании» и должен быть приведен в соответствие с международными договорами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, поправки к закону «Об образовании» внесла в Думу 25 ноября группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех фракций. При этом еще 20 ноября инициативу жестко раскритиковал первый зампред комитета Думы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), указав на ее противоречие закону «Об образовании», по которому право учиться в школе имеет каждый ребенок, в том числе и иностранец. Ирина Яровая тогда настаивала, что поправки отвечают интересам самих детей мигрантов, у которых из-за незнания языка в школе «возникает конфликт», и уверяла, что законопроект поддержали профильное министерство и регионы.

Однако правкомиссия, по сути, согласилась с некоторыми аргументами господина Затулина.

В проекте отзыва, одобренном 9 декабря, говорится, что проект «не в полной мере согласуется» с ч. 2 ст. 78 закона «Об образовании», согласно которой иностранцы и лица без гражданства обладают равными с россиянами правами на общедоступное бесплатное образование.

Кроме того, по мнению Белого дома, эти новации необходимо привести в соответствие с международными договорами РФ, в частности с соглашением СНГ о сотрудничестве в области образования, в котором указано, что гражданин одной страны—участницы договора, живущий на территории другой страны, имеет равные с ее гражданами права на образование.

Также в кабмине предложили определить правовой статус детей, которые не могут посещать школу из-за выявленного тестами незнания русского языка.

Наконец, в отзыве отмечается, что реализация инициативы может повлечь дополнительные бюджетные расходы, а источники их финансирования не указаны.

Между тем думский комитет по просвещению 9 декабря уже рекомендовал принять проект в первом чтении, попросив совет палаты поставить его в повестку 10 декабря и установить срок подачи поправок до 12 декабря. Первый зампред комитета Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») заверила “Ъ”, что все поступившие предложения будут рассмотрены перед вторым чтением. А соавтор проекта Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что устранение замечаний ко второму чтению — это «нормальный законотворческий процесс». По его мнению, главное сейчас — запретить учиться в школах тем, кто не знает русский язык и мешает другим детям «полноценно осваивать программу». «А мы в ЛДПР еще и считаем, что такие образовательные услуги должны предоставляться только за деньги. Мы не должны за счет своих налогов оплачивать получение образования иностранными гражданами»,— добавил депутат.

Константин Затулин сказал “Ъ”, что помнит случаи, когда Дума игнорировала мнение правительства по резонансным проектам, но было это в далекие 1990-е годы. «Я думаю, инициаторы законопроекта хотят принять его в первом чтении и продолжить консультации, а уже поступившие официальные замечания учесть во втором чтении. Но, принимая во внимание их серьезность, возникает вопрос, а надо ли было торопиться с первым чтением»,— отметил единоросс. По его мнению, позиция правкомиссии обусловлена тем, что «любому, кто мало-мальски знаком с нашими обязательствами, в том числе международными, должно быть ясно, что инициатива входит с ними в противоречие». «Я считаю принципиально неправильным, когда мы, обнаружив незнание русского языка, вместо того чтобы приложить старания и научить ребенка, решаем не пускать его в школу. Школа — это не только образование, но и воспитание. Значит, мы отказываемся влиять на этого ребенка, теряем контроль над этой частью населения, сразу признаем свое поражение»,— резюмировал господин Затулин.

Ксения Веретенникова