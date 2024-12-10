Израиль отрицает информацию о продвижении войск в сторону Дамаска

Информация о наземном вторжении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вглубь территории Сирии не соответствует действительности, заявил Associated Press (AP) израильский чиновник на условиях анонимности. Цель израильских военных заключается в том, чтобы «занять буферную зону» и «несколько участков, имеющих стратегическое значение», рассказал собеседник агентства.

Представитель ЦАХАЛа также отверг информацию о продвижении израильских танков в сторону Дамаска. «Вооруженные силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях близь границы с целью защиты израильских границ»,— написал представитель пресс-службы армии Авихай Эдри в соцсети X. 10 декабря телеканал Al Mayadeen и Reuters со ссылкой на источники сообщали, что танки ЦАХАЛа продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии в 21 км от столицы.

Израильские истребители после смены власти в Сирии нанесли удары больше чем по 250 военным целям. Источники в службах безопасности и офицеры сирийской армии в разговоре с Reuters назвали атаку самой мощной из всех предыдущих. В результате были уничтожены десятки сирийских самолетов и вертолетов. Израиль сообщал о планах наносить удары в течение нескольких дней.

Изначальная площадь буферной зоны c сирийской стороны составляет 235 кв км. В минувшие выходные ЦАХАЛ впервые с 1973 года оказался на территории Сирии, выйдя за пределы нейтральной зоны, писала NYT. Власти Израиля намерены создать дополнительный пояс безопасности в районе зоны разграничения с Сирией, параметры которой были согласованы двумя странами в 1974 году. Соответствующее соглашение рухнуло, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, поскольку правительственная армия оставила свои посты.

Подробнее о действиях ЦАХАЛа на границе — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».