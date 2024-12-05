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В Ярославле начали ставить МАФы-навигаторы со скульптурами медведей

В Ярославле на улице Кирова началась установка малой архитектурной формы (МАФ) с сенсорной интерактивной панелью для навигации туристов. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль». Скульптура медведицы с медвежатами выполнена из стеклопластика.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области поставят 23 МАФа-навигатора, каждый из них будет представлять из себя символ населенного пункта и интерактивную панель. Работы выполнит ООО «ЦС Проект» из Москвы до конца декабря 2024 года.

Так, в Ярославле должны появиться 10 МАФов: на Первомайском бульваре, Волжской набережной, на Стрелке, у входа в музей-заповедник, у правительства области, на улице Революционной, у Вечного огня, на улице Кирова и у Ярославля-Главного. Ранее СМИ сообщали, что также скульптуру ставят на Волжской набережной.

Алла Чижова

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