Al Mayadeen: израильские танки находятся в 21 км от Дамаска

Израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, передает ливанский телеканал Al Mayadeen. Населенный пункт находится в 21 км от Дамаска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По данным Al Mayadeen, израильские войска вошли в несколько деревень в окраинах Дамаска. Израильская армия ранее сообщала, что планирует проводить наземные операции только внутри буферной зоны, а не за ее пределами.

Израильские истребители после смены власти в Сирии нанесли удары больше чем по 250 военным целям. Источник израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ» называл происходящее одной из крупнейших наступательных операций в истории израильских военно-воздушных сил.

О последствиях захвата власти в Сирии — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».