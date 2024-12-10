FT: AllianceBernstein подает в суд на Швейцарию за слияние UBS и Credit Suisse

Американская инвесткомпания AllianceBernstein намерена подать в суд на правительство Швейцарии за то, как прошло слияние Credit Suisse и UBS в прошлом году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в марте 2023 года оказавшийся на грани банкротства Credit Suisse был в экстренном порядке продан другому швейцарскому банку — UBS, сделка полностью проходила под контролем правительства Швейцарии. В рамках сделки по распоряжению властей была списана стоимость облигаций AT1, ранее выпущенных Credit Suisse,— около $17 млрд.

В июне нынешнего года группа держателей облигаций швейцарского банка подала иск к правительству Швейцарии в суд Южного округа Нью-Йорка.

Как сообщает FT, AllianceBernstein присоединится к этому иску в январе. По данным газеты, AllianceBernstein потребует от швейцарских властей компенсации потерянных средств в размере $225 млн. Таким образом, общая сумма исковых требований по этому делу вырастет до $375 млн.

История краха Credit Suisse — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятении».

Кирилл Сарханянц