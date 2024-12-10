Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк за 11 месяцев нарастил чистую прибыль на 4,9%

Чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) в период с января по ноябрь 2024 года выросла на 4,9%, до 1,445 трлн руб. Только за ноябрь банку удалось получить 117,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,6% к ноябрю 2023-го). Рентабельность капитала по итогам 11 месяцев составила 23,7%.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сокращенные результаты Сбербанка за 11 месяцев 2024 года представлены в пресс-релизе, который получил «Ъ». Там указано, что чистые процентные доходы за этот период составили 2,37 трлн руб. (+12,7%), чистые комиссионные доходы — 674 млрд руб. (+6,1%).

Объем операционных расходов с начала года вырос на 16,8%, до 868 млрд руб. Расходы на резервы и переоценку кредитов составили 713,3 млрд руб. (+22,4%).

Количество розничных клиентов Сбербанка за 11 месяцев выросло на 1,3 млн человек, до 109,9 млн. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн компаний. Объем средств физлиц достиг 26,9 трлн руб. (+18,8%), юрлиц — 13,6 трлн руб. (+25,3%).

В ноябре выдачи кредитов физлицам снизились до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, что замедление темпов роста кредитования сохраняется из-за высоких ставок в экономике. Он подчеркнул, что основной акцент банк продолжает делать на предоставление кредитов высококачественным заемщикам.

О снижении уровня кредитования — в материале «Ъ» «Кредитование закрывает год на минимуме».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...