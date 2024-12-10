Сбербанк за 11 месяцев нарастил чистую прибыль на 4,9%

Чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) в период с января по ноябрь 2024 года выросла на 4,9%, до 1,445 трлн руб. Только за ноябрь банку удалось получить 117,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,6% к ноябрю 2023-го). Рентабельность капитала по итогам 11 месяцев составила 23,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сокращенные результаты Сбербанка за 11 месяцев 2024 года представлены в пресс-релизе, который получил «Ъ». Там указано, что чистые процентные доходы за этот период составили 2,37 трлн руб. (+12,7%), чистые комиссионные доходы — 674 млрд руб. (+6,1%).

Объем операционных расходов с начала года вырос на 16,8%, до 868 млрд руб. Расходы на резервы и переоценку кредитов составили 713,3 млрд руб. (+22,4%).

Количество розничных клиентов Сбербанка за 11 месяцев выросло на 1,3 млн человек, до 109,9 млн. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн компаний. Объем средств физлиц достиг 26,9 трлн руб. (+18,8%), юрлиц — 13,6 трлн руб. (+25,3%).

В ноябре выдачи кредитов физлицам снизились до 327 млрд руб., а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, что замедление темпов роста кредитования сохраняется из-за высоких ставок в экономике. Он подчеркнул, что основной акцент банк продолжает делать на предоставление кредитов высококачественным заемщикам.

О снижении уровня кредитования — в материале «Ъ» «Кредитование закрывает год на минимуме».