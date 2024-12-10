«Непростое это дело — конфликты урегулировать»

Владимир Зеленский раскрыл содержание его последнего разговора с Дональдом Трампом в Париже. Речь идет о том, чтобы остановить боевые действия по линии соприкосновения, а затем начать переговоры. По словам украинского лидера, теперь он намерен просить о встрече с Джо Байденом для обсуждения темы вступления в НАТО, так как избранный президент США не обладает соответствующими полномочиями. В свете этих событий политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет быстрого урегулирования конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский, пообщавшись с Дональдом Трампом, достаточно неожиданно заявил, что теперь он намерен позвонить или встретиться с Джо Байденом, дабы согласовать приглашение Украины в НАТО. Дело в том, что избранный президент США еще не переехал в Белый дом, поэтому от него в этом вопросе мало что зависит. Ранее, как известно, после переговоров с украинским лидером в Париже республиканец заявил, что пришло время прекращать боевые действия и Зеленский вроде как на это готов. Позже последний подтвердил, что заморозка конфликта обсуждалась. Чем все эти призывы к миру закончились, мы знаем: Москва и Киев фактически обвинили друг друга в нежелании идти на компромисс. Опять же, нужно напомнить, что Зеленский называет членство или осмысленное приглашение его страны в НАТО в качестве главного условия для начала диалога.

Честно говоря, его последние заявления несколько удивляют. Похоже, он остался, скажем так, не совсем доволен разговором с избранным президентом США.

Но даже если это и так, то подобные слова можно воспринять как откровенный выпад против будущего лидера страны, от которой Украина если не полностью, то во многом зависит. К тому же не очень верится в то, что Байден возьмет и выдаст тот самый вожделенный пропуск в альянс, хотя бы потому, что это не только от него одного зависит, но и от других членов НАТО тоже. А единства по этому поводу в блоке нет. Вот и Илон Маск возмутился, мол, нельзя же так.

Что же, мы не будем повторять тезис о том, что, кроме заморозки боевых действий по линии соприкосновения, иного плана у посредников нет. Ни Трамп, ни Байден, ни Маск, ни кто-то другой пока не предложили ничего лучше. В НАТО Украину, естественно, сейчас не примут. Тем не менее интересно другое: с Зеленским Трамп поговорил, теперь нужно что-то сказать России. В какой форме это будет сделано, когда и как? Не будем гадать.

Ясно одно: подходы республиканцев к этому конфликту действительно уже отличаются от позиции их предшественников-демократов.

На что еще хочется обратить внимание: в очередном интервью Дональд Трамп отметил, что решит указанную выше проблему и попытается остановить боевые действия, если сможет. А если нет, спросите вы, что тогда? Непростое это дело — конфликты урегулировать. Да, может и не получиться, и такой вариант нельзя сбрасывать со счетов. Нельзя безоговорочно верить в республиканца, он же не волшебник. Вот и Зеленский сомневается, пытается с Джо Байденом о чем-то договориться до истечения срока его президентских полномочий. В Москве же, в свою очередь, говорят, что Киев должен отменить собственный указ о запрете переговоров с РФ и исходить из ситуации, что сложилась «на земле».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".