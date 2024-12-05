Путин: происходящее на фронте определит судьбу России на многие годы вперед
Президент Владимир Путин заявил, что происходящее на линии боевого соприкосновения на Украине будет определять судьбу России «на многие годы вперед». Об этом президент сказал в контексте обсуждения снижения показателей отечественного рынка производства беспилотников.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент обратился к профильному вице-премьеру Виталию Савельеву и зачитал ряд критериев, по которым производство беспилотников в России снижается. «Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может, и на десятилетия»,— сказал президент.
После этого президент сказал, что его одновременно удивляет и восхищает тот факт, что российские военные в условиях боевых действий самостоятельно конструируют беспилотники и применяют их в боевых действиях. По словам президента, это говорит о том, что в России «создана среда, которая генерирует таких специалистов». «Но если мы будем снижать показатели этой среды... то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотников решаются»,— добавил он.
В ответ господин Савельев согласился, что по ряду критериев в отрасли есть снижение. По словам вице-премьера, на это есть «объективные» и «субъективные» причины, над которыми ведется работа в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Владимир Путин после этого отметил, что по некоторым критериям снижение нельзя назвать «небольшим». Он попросил вице-премьера «разобраться» с тем, что в большом количестве регионов нет достаточно развитой инфраструктуры для полета беспилотной авиации.