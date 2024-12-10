Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон готовы сотрудничать с новыми властями Сирии

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив возможность сотрудничества с новыми властями Сирии. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Оба лидера подчеркнули важность соблюдения прав человека и защиты этноконфессиональных меньшинств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Nadja Wohlleben/Pool/File Photo, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Nadja Wohlleben/Pool/File Photo, Reuters

В ходе разговора стороны также акцентировали внимание на необходимости сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии. Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон договорились о совместных усилиях для усиления роли Европейского союза во внутрисирийских процессах, включая поддержку инклюзивного политического процесса. Следующие шаги будут согласованы с партнерами на Ближнем Востоке.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Активизировались также израильские бомбардировки сирийской территории. 9 декабря армия Израиля впервые выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.

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