Китайской экономике корректируют курс

Народный банк Китая (НБК) продолжит смягчать денежно-кредитную политику в 2025 году, следует из сообщений, опубликованных по итогам заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). За последние 14 лет такой сигнал после заседания партийного органа был дан впервые — впрочем, в условиях сохраняющейся слабости внутреннего спроса и неясных перспектив внешнего он был вполне ожидаемым.

В октябре регулятор снизил базовые процентные ставки по однолетним и пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов (б. п.), до рекордных минимумов в 3,1% и 3,6% соответственно. Решение НБК объяснялось данными за третий квартал, которые отразили минимальный с начала 2023 года рост экономики — 4,6%. Опережающие данные за четвертый квартал пока демонстрируют некоторые признаки оживления деловой активности: например, значение индекса PMI в производственном секторе в ноябре, как и в октябре, было выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада. Индикаторы указывают на то, что по итогам года экономика КНР может вырасти на 5%, как и рассчитывали власти (см. “Ъ” от 6 марта). На заседании председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что основные цели экономического и социального развития в 2024 году будут выполнены. Впрочем, удержание аналогичных темпов роста в следующем году потребует от властей дополнительных усилий — и ожидаемое смягчение ДКП в этом контексте лишь одна из мер.

В периметре внимания властей, как следует из заявлений лидера КНР, — стабилизация внешней торговли и иностранных инвестиций. Проседание по этим направлениям ожидается в том числе в связи с избранием президентом США Дональда Трампа, который может запустить новую фазу торговой войны (см. “Ъ” от 25 ноября). На фоне таких перспектив власти КНР обещают поддержать экономический рост увеличением бюджетных расходов, усилиями по стабилизации рынка недвижимости, а также новыми мерами поддержки внутреннего спроса (уже запущенные свою эффективность пока не показали). Поясним, что внимание к сигналам, звучащим после заседания Политбюро, объясняется тем, что они традиционно предваряют Центральную экономическую рабочую конференцию (пройдет на этой неделе). На ней власти в закрытом режиме согласуют основные направления экономической политики КНР на ближайший год.

Кристина Боровикова