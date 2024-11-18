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Коммерсантъ FM
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Доставка показала медлительность

Онлайн-продажи продуктов растут, но более сдержанно

Рост онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса в четвертом квартале может составить 26,8% год к году, достигнув 378 млрд руб. В прошлом году рынок прибавил 57%, но на текущую ситуацию влияют сокращение операторами доставки инвестиций в продвижение услуги, отмена некоторыми участниками рынка бесплатной доставки, а также нехватка курьеров. В любом случае взрывные пандемийные темпы роста — это уже история, считают эксперты.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Замедление по итогам октября—декабря роста объема российского рынка e-grocery — онлайн-продаж продовольственных товаров (FMCG) — прогнозирует Infoline. Согласно данным компании, за этот период рынок продемонстрирует увеличение на 26,8%, до 378 млрд руб., в то время как годом ранее рост составлял 57%, до 298 млрд руб.

Замедление роста подтверждают и в других аналитических компаниях. По данным Data Insight, объем онлайн-заказов продуктов питания в третьем квартале 2024 года увеличился на 33% год к году, до 194 млн штук, в денежном выражении — в полтора раза, до 238 млрд руб. Во втором квартале рынок прибавил соответственно 36% и 57% год к году, приводит сравнение старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. Сегмент прошел взрывной рост в разгар пандемии, констатирует директор по брендам и коммуникациям «Самоката» Лиза Эмерт.

Основным фактором текущего замедления темпов роста рынка, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стал дефицит курьеров, а также повышение ключевой ставки Центробанка, что привело к подорожанию заемного капитала.

В результате, подчеркивает эксперт, участники рынка вынуждены сократить инвестиции в маркетинг и развитие онлайн-продаж. Если год назад операторы активно вкладывались в промоакции и бесплатную доставку, то в этом году стали вводить платную доставку и повышать ее стоимость, подтверждает директор бизнес-формата «Фудтех» сети «Магнит» Антон Зубов. При этом, добавляет Ольга Пашкова, покупатели пока не привыкли платить за доставку полностью.

Доставка обходится игрокам все дороже из-за роста расходов на складские площади и dark store, а также увеличения зарплат курьерам, поясняет партнер One Story Ольга Сумишевская. По подсчетам IBC Real Estate, с начала 2024 года к концу сентября ставки аренды в логопарках Москвы и Подмосковья выросли на 37%, до 12 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В марте нехватка курьеров по всей России составляла 140 тыс. человек, а к концу этого года может вырасти до 300 тыс., ожидают в сервисе доставки Restomania. Летом средние предлагаемые зарплаты доставщиков в крупных городах России увеличились на 50% год к году, до 119,3 тыс. руб., следует из подсчетов сервиса «Авито Работа».

В третьем квартале наибольшая динамика роста объемов выручки в сегменте доставки продуктов зафиксирована у двух крупнейших продуктовых ритейлеров — X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») и «Магнита».

Их показатели увеличились соответственно на 55,2% год к году, до 49,2 млрд руб., и более чем вдвое, до 24,3 млрд руб., оценивают в Infoline. В то же время игроки, представленные только в онлайн, наращивали выручку менее заметными темпами. Так, «Самокат» заработал 56,5 млрд руб., что на 46,9% больше год к году, сервисы «Яндекса» — 53,8 млрд руб., что на 49,4% больше, «Купер» — 44,4 млрд руб. (рост на 19,8%), Ozon — 27 млрд руб. (увеличение на 39,2%).

Расходы на продукты питания растут

Такая динамика связана с эффектом низкой базы у омникальных игроков по сравнению с онлайн-игроками, считает Антон Зубов. Кроме того, у маркетплейсов наблюдаются признаки исчерпания потенциала роста доставки через пункты выдачи заказов, особенно с учетом дефицита складов и усиления конкуренции со стороны крупных ритейлеров, отмечает Михаил Бурмистров. Так, в Х5 Group говорят, что онлайн-продажи — одно из стратегических направлений развития компании.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов ожидает, что сегмент e-grocery продолжит рост, поскольку «он развивается с низкой базы и у него большой потенциал». По его словам, в непродовольственной рознице на онлайн приходится больше 20% в общем объеме товарооборота, а в продуктовом — пока всего около 5%.

Дарья Андрианова

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