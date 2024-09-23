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Участник СВО Александр Загайнов завершил стажировку в полпредстве УрФО

Финалист проекта «Время героев», командир войсковой части на Специальной военной операции (СВО) Александр Загайнов завершил стажировку в мэрии Екатеринбурга, правительстве Свердловской области и аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

Финалист проекта «Время героев», участник СВО Александр Загайнов

Финалист проекта «Время героев», участник СВО Александр Загайнов

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Финалист проекта «Время героев», участник СВО Александр Загайнов

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Рабочая практика в мэрии и правительстве длилась четыре недели, в аппарате полпреда — две. По данным пресс-службы, это только первый этап стажировки. «Владимир Якушев отметил: государственная гражданская служба требует не меньшей ответственности, смелости и терпения, чем военная»,— говорится в сообщении.

Напомним, о том, что финалиста проекта «Время героев» Александра Загайнова станут готовить к госслужбе, стало известно в конце июня. Его наставником стал полпред президента РФ в УрФО и врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Проект «Время героев» направлен на подготовку управленцев из числа участников СВО. Всего проект получил 44 тыс. заявок на участие.

Виталий Красиков

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