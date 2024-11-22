«Одноклассники» смогли собраться

Выручка VK по итогам третьего квартала выросла на 19%, до 39,4 млрд руб. Компания сообщила о росте аудитории соцсети «Одноклассники», на протяжении последних лет снижающейся или стагнирующей. VK утверждает, что ей удалось привлечь на площадку тех пользователей, которые смотрели на ней видео без регистрации и выпадали из статистики. Эксперты, однако, называют рост статистической погрешностью, хоть и признают потенциал сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из отчетности МКПАО ВК (VK) следует, что по итогам третьего квартала 2024 года количество активных пользователей в месяц ее сервиса «Одноклассники» выросло на 1,5% год к году, до 36 млн. Это первый рост показателя соцсети за пять лет. Тот же показатель соцсети «ВКонтакте» вырос на 4% год к году, до 88,1 млн.

В VK уточнили “Ъ”, что связывают рост аудитории «Одноклассников» с интеграцией с «VK Видео», появлением новых форматов контента и новых функций (скрытие сообщений от незнакомцев, запрет на добавление в групповые чаты и т. п.):

«Это позволило, с одной стороны, вернуть часть аудитории, которая редко заходила в соцсеть, с другой — увеличить число авторизованных пользователей, которые ранее потребляли видеоконтент анонимно».

VK после редомициляции, завершившейся в сентябре 2023 года, перестала публиковать отчетность по МСФО по итогам первого и третьего кварталов. Единственный стандартный финансовый показатель, который компания опубликовала,— выручка: квартальный показатель вырос на 19% год к году, до 39,4 млрд руб., за девять месяцев — на 21%, до 109,6 млрд руб.

Компания отдельно опубликовала разбивку выручки за девять месяцев на рекламную (65,9 млрд руб.) и нерекламную (43,8 млрд руб.). Последняя росла более активно — на 25% год к году против 19%. VK связывает это преимущественно с ростом выручки, которую генерируют ее облачное подразделение VK Cloud и сервисы для бизнеса VK WorkSpace. Выручка сегмента «Технологии для бизнеса», к которому относятся эти направления, увеличилась на 60,1% год к году, до 7,7 млрд руб.

Аудитория «Дзена» в отчете VK охарактеризована как «стабильная»: количество активных пользователей в день — 29 млн.

Год назад показатель составлял 31 млн. В VK пояснили, что измеритель Mediascope обновил методологию подсчета и «сравнивать показатели год к году некорректно».

«"Одноклассники" остаются привычной и комфортной средой для россиян старше 55 лет, и доля тех из них, кто активно использует интернет, стабильно растет»,— говорит гендиректор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков. А ставка на видеоконтент, по его словам, «важна в условиях ухудшения работы YouTube»: «Пользователи ищут более доступные альтернативы, переключаются на российские платформы. Бренды могут продвигать на сервисе свои продукты и услуги как через нативную рекламу у блогеров, так и в других каналах коммуникации».

Операционный директор рекламного агентства Okkam Creative Аполлинария Двуреченская, однако, назвала повышение на 1,5% «ростом в пределах статистической погрешности». По ее словам, потенциал у площадки есть: «Принято считать, что "Одноклассники" особенно популярны в регионах, и их пользователи отличаются высоким уровнем вовлеченности, готовностью взаимодействовать с интерактивными форматами». Но пока рано говорить об устойчивом тренде или резко возросшем спросе аудитории на эту площадку, подытоживает госпожа Двуреченская.

Акции МКПАО ВК на Мосбирже к 17:40 торговались по 271,2 руб., на 13,4 руб. ниже цены закрытия предыдущего дня. Максимальная цена в течение торгового дня — 287,6 руб.— отметилась на открытии торгов, одновременно с публикацией отчетности.

Юрий Литвиненко