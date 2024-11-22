Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Одноклассники» смогли собраться

Аудитория сервиса выросла впервые за пять лет

Выручка VK по итогам третьего квартала выросла на 19%, до 39,4 млрд руб. Компания сообщила о росте аудитории соцсети «Одноклассники», на протяжении последних лет снижающейся или стагнирующей. VK утверждает, что ей удалось привлечь на площадку тех пользователей, которые смотрели на ней видео без регистрации и выпадали из статистики. Эксперты, однако, называют рост статистической погрешностью, хоть и признают потенциал сервиса.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из отчетности МКПАО ВК (VK) следует, что по итогам третьего квартала 2024 года количество активных пользователей в месяц ее сервиса «Одноклассники» выросло на 1,5% год к году, до 36 млн. Это первый рост показателя соцсети за пять лет. Тот же показатель соцсети «ВКонтакте» вырос на 4% год к году, до 88,1 млн.

В VK уточнили “Ъ”, что связывают рост аудитории «Одноклассников» с интеграцией с «VK Видео», появлением новых форматов контента и новых функций (скрытие сообщений от незнакомцев, запрет на добавление в групповые чаты и т. п.):

«Это позволило, с одной стороны, вернуть часть аудитории, которая редко заходила в соцсеть, с другой — увеличить число авторизованных пользователей, которые ранее потребляли видеоконтент анонимно».

VK после редомициляции, завершившейся в сентябре 2023 года, перестала публиковать отчетность по МСФО по итогам первого и третьего кварталов. Единственный стандартный финансовый показатель, который компания опубликовала,— выручка: квартальный показатель вырос на 19% год к году, до 39,4 млрд руб., за девять месяцев — на 21%, до 109,6 млрд руб.

Компания отдельно опубликовала разбивку выручки за девять месяцев на рекламную (65,9 млрд руб.) и нерекламную (43,8 млрд руб.). Последняя росла более активно — на 25% год к году против 19%. VK связывает это преимущественно с ростом выручки, которую генерируют ее облачное подразделение VK Cloud и сервисы для бизнеса VK WorkSpace. Выручка сегмента «Технологии для бизнеса», к которому относятся эти направления, увеличилась на 60,1% год к году, до 7,7 млрд руб.

Аудитория «Дзена» в отчете VK охарактеризована как «стабильная»: количество активных пользователей в день — 29 млн.

Год назад показатель составлял 31 млн. В VK пояснили, что измеритель Mediascope обновил методологию подсчета и «сравнивать показатели год к году некорректно».

«"Одноклассники" остаются привычной и комфортной средой для россиян старше 55 лет, и доля тех из них, кто активно использует интернет, стабильно растет»,— говорит гендиректор инфлюенс-агентства «Почва» Георгий Лапшаков. А ставка на видеоконтент, по его словам, «важна в условиях ухудшения работы YouTube»: «Пользователи ищут более доступные альтернативы, переключаются на российские платформы. Бренды могут продвигать на сервисе свои продукты и услуги как через нативную рекламу у блогеров, так и в других каналах коммуникации».

«Одноклассники» в 2025 году выпустят сервис знакомств

Операционный директор рекламного агентства Okkam Creative Аполлинария Двуреченская, однако, назвала повышение на 1,5% «ростом в пределах статистической погрешности». По ее словам, потенциал у площадки есть: «Принято считать, что "Одноклассники" особенно популярны в регионах, и их пользователи отличаются высоким уровнем вовлеченности, готовностью взаимодействовать с интерактивными форматами». Но пока рано говорить об устойчивом тренде или резко возросшем спросе аудитории на эту площадку, подытоживает госпожа Двуреченская.

Акции МКПАО ВК на Мосбирже к 17:40 торговались по 271,2 руб., на 13,4 руб. ниже цены закрытия предыдущего дня. Максимальная цена в течение торгового дня — 287,6 руб.— отметилась на открытии торгов, одновременно с публикацией отчетности.

Юрий Литвиненко

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...