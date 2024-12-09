Россияне выбирают игристое

Россияне стали пить игристое не только в Новый год. Объем производства такого вина за последние семь лет вырос в полтора раза, это данные Росалкогольтабакконтроля и Росстата. С начала этого года выпущено около 15 млн декалитров напитка. Это на четверть больше, чем было в 2023 году.

Эксперты отмечают бум игристых. Это связано с размытием сезонности спроса, считает вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев: «Сейчас за декабрь потребляется примерно четверть от общего объема вина. Это не значит, что люди перестали под бой курантов открывать бутылку шампанского, это значит, что появились другие сезоны потребления игристого вина, в первую очередь это летний период. Это произошло в связи с развитием коктейльной культуры, разнообразные шприцы с летней веранды кафе постепенно перекочевали в обычное потребление. И летний объем продаж, наверное, будет даже больше по итогам года, чем новогодний.

В производство игристых вин идут предприятия очень разного масштаба. Конечно, основной объем производится акратофорным методом, его еще называют методом Шарма. Это быстрое игристое, у которого вторичное брожение идет в большой емкости. И у нас с советских времен еще была очень хорошая школа производства именно этого типа игристого. Его выпускают десятками миллионов бутылок на заводах "Кубань-Вино", "Фанагория". А если мы берем небольшие производства, там идет развитие производства классического игристого».

Россияне отдают предпочтение игристым винам отечественного производства. На них приходится больше 75% ассортимента в ритейле. Российские производители смогли достичь оптимального сочетания качества и цены, пояснила руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева: «Мы переходим к тому, что все чаще люди выбирают российские вина, потому что доверяют качеству, потому что приемлемая цена. Цена покупки одной бутылки для среднестатистического россиянина — это 700-800 руб. Это тот ценовой порог, который люди готовы отдавать не на праздник, а в ежедневном формате.

Если мы говорим об иностранном вине, то все геополитические проблемы последних нескольких лет повлияли лишь на цену.

Если вы предпочитаете французское шампанское, то теперь вы не можете его купить в ближайшей винотеке за доступные деньги, вы должны позаботиться об этом заранее, заказать в три раза дороже, подождать, пока вам его привезут. Но наши замеры потребительских предпочтений говорят о том, что спонтанные покупки преобладают в выборе продукта у полки».

По прогнозам экспертов, рост потребления игристых в России будет расти и дальше. Они постепенно будут отвоевывать часть рынка у тихих вин. Если сейчас по продажам их соотношение два к одному, то через несколько лет доли сравняются, уверены в Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. При этом показатели растут и в других сегментах алкогольного рынка. Например, водки в этом году произвели почти 74 млн декалитров, что на 2,5% больше, чем в прошлом году.

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Светлана Белова