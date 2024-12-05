Алюмини-порция игристого

На фоне бурного роста продаж игристого вина российские производители стали больше выпускать такие напитки в алюминиевых банках. Так, «Фанагория» запустила в продажу свою первую линейку подобной продукции. Она популярна в том числе из-за относительной дешевизны, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Крупный производитель вина «Фанагория» (марки Solera. Porto Negro, Rose de Noirs и др.) в начале декабря запустил продажу игристого Brule Frizzante в алюминиевых банках по цене от 250 руб. за 0,25 л, рассказали “Ъ” в компании. Продаваться оно будет через их фирменные магазины и федеральную розницу. Ранее компания вложила 140 млн руб. в производство игристого в банках и теперь ожидает, что сможет выпускать около 12 млн единиц такой продукции в год.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за январь—октябрь «Фанагорией» было выпущено 349 тыс. дал, что на 70% больше год к году. Всего в РФ было произведено более 13,47 млн дал игристого вина, что на 25% больше год к году. Для сравнения: тихого вина было разлито на 21% более, около 30 млн дал. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристого вина за десять месяцев 2024 года выросли на 10,9% год к году, до 16,3 млн дал.

Интерес среди виноделов к продукции в алюминиевых банках наблюдается уже не первый год. Так, в 2021 году «Союз Вино» выпустил игристое Perle, став первой компанией в РФ, кто начал продавать такую продукцию. Сейчас, по оценке собеседников “Ъ”, компания производит 30 млн банок в год. В 2022 году другой крупный производитель, «Абрау-Дюрсо», начал делать подобную продукцию под маркой Abrau Light.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отмечает, что рост производства игристого в банках является общемировым трендом. В России эта тенденция, по словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, поддерживается тем, что растет число домохозяйств, состоящих из одного человека, которому часто нет необходимости покупать себе бутылку. Согласно последней Всероссийской переписи населения, проводившейся в 2021 году, 27,6 млн домохозяйств состоят из одного человека, что вдвое больше по сравнению с 2002 годом.

К тому же такие напитки обычно продаются по самой минимальной цене, что тоже привлекает внимание покупателей на фоне текущего роста инфляции, добавляет Павел Шапкин. Но если стоимость банки размером 0,25 л будет выше 200–250 руб., покупатель может отказаться от ее приобретения, предпочтя классическую бутылку, говорит Александр Ставцев. Импортное вино в банках по объемам продаж уступает российскому, хотя и присутствует в рознице, поскольку цены на него слишком высокие, констатирует господин Ставцев.

Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб говорит, что в портфеле компании подобное вино присутствует в ограниченных количествах. При этом импортировать игристое в банках менее выгодно, чем в бутылках, добавляет она. Другие крупные экспортеры вина — Luding Group и Simple — на запрос “Ъ” не ответили.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), общий ассортимент игристого вина в крупных торговых сетях насчитывает от 100 до 200 наименований, из них 2–4,5% приходится на продукцию в алюминиевых банках объемом 0,25 мл, преимущественно российских производителей. Импортное игристое представлено в основном продукцией из Венгрии и ЮАР, добавляют в ассоциации. По подсчетам АКОРТ, средний ценовой сегмент таких напитков составляет от 159,9 до 399 руб.

Павел Шапкин прогнозирует, что продажи в целом игристого вина продолжат увеличиваться. На это повлияет повышение акцизов на слабоалкогольные напитки, из-за чего производство коктейлей в РФ уже упало на 90% и потребители стали переключаться на относительно дешевое игристое вино, поясняет эксперт. При выпуске напитка в алюминиевых банках высок риск окисления, чем при разливе в классическую бутылку, отмечает Александр Ставцев. Единственное, что может негативно повлиять на рост категории в 2025 году, это выпуск тары для напитков, считает эксперт. «Активный рост продаж пива может потребовать больше алюминиевых банок, что составит конкуренцию игристому вину»,— заключает эксперт.

Владимир Комаров