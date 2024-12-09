Путин распространил на ФСБ и Росгвардию выплаты до 4 млн руб. за ранения на СВО

Президент России Владимир Путин распространил решение о повышении до 4 млн руб. выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, на сотрудников Росгвардии, ФСБ, Следственного комитета и других ведомств. Также повышение выплат затронет работников, командированных в зону спецоперации, следует из опубликованного указа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

На выплаты смогут претендовать пограничники, работающие на участках, примыкающих к районам проведения СВО. Также компенсация положена военнослужащим, имеющим специальные звания полиции, служившим в национальной гвардии России и членам спасательных воинских формирований.

Выплаты за ранения закрепили за госслужащими, командированными в новые регионы России и замещающими государственные и муниципальные должности. Также они положены сотрудникам противопожарной службы ГО ЧС, органам принудительного наказания, работникам государственных предприятий. Кроме того, выплаты смогут получить волонтеры, пострадавшие при работе в новых регионах.

Выплаты для всех вышеуказанных категорий производятся в случае, если ранение получено после 12 ноября 2024 года. Если из-за ранения человек стал инвалидом, то выплату можно получить, только если травма получена после 13 ноября 2024 года.

Владимир Путин подписал 13 ноября указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения. Так, за тяжелое ранение участнику спецоперации полагается одноразовая выплата в размере 3 млн руб., за легкое ранение выплачивается 1 млн руб. За иные ранения выплата составит 100 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».