Правительство рассказало, какие выплаты будут положены за ранения на СВО

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из постановления правительства следует, что выплаты военным в случае получения увечий дифференцируются в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением правительства от 29 июля 1998 года (последнее изменение 8 августа 2023 года). Перечень состоит из двух разделов, в которых перечислены тяжелые и легкие ранения.

К тяжелым в перечне относят в том числе проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, закрытые травмы органов грудной полости, переломы костей таза и множественные переломы ребер, а также ампутацию плеча, бедра, голени на любом уровне, кисти и стопы.

К легким ранениям — закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника, пальцев кисти и стопы, ожоги и обморожения первой-второй степени, травмы мягких тканей.

Президент Владимир Путин сегодня, 13 ноября, подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения. Определить размеры выплат президент поручил правительству. До вступления в силу указа президента была предусмотрена единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб. Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.

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