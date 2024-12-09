Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:59

Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

Министерство юстиции Южной Кореи запретило президенту Юн Сок Ёлю выезжать за пределы страны, пишет агентство «Рёнхап». Полиция ранее рассматривала вопрос запрета на поездки в рамках расследования дела о мятеже. Против президента и нескольких чиновников выдвинуты обвинения в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью из-за введенного на прошлой неделе военного положения.

Фото: Kim Soo-hyeon, Reuters

Фото: Kim Soo-hyeon, Reuters

Для расследования дела полиция сформировала группу из 150 следователей. Управление расследований коррупционных преступлений среди высокопоставленных должностных лиц обратилось к полиции и прокуратуре с просьбой передать дело им, сославшись на «вопросы о справедливости», отмечает «Рёнхап».

Президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение 3 декабря. Оно действовало в стране несколько часов. Решение он объяснил защитой от просеверокорейских сил. 8 декабря министра обороны Ким Ён Хёна арестовали. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту, однако в правящей партии полагают, что отставка главы государства неизбежна. Антикоррупционный орган Южной Кореи допустил арест президента по делу о мятеже.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...