Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

Министерство юстиции Южной Кореи запретило президенту Юн Сок Ёлю выезжать за пределы страны, пишет агентство «Рёнхап». Полиция ранее рассматривала вопрос запрета на поездки в рамках расследования дела о мятеже. Против президента и нескольких чиновников выдвинуты обвинения в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью из-за введенного на прошлой неделе военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Soo-hyeon, Reuters Фото: Kim Soo-hyeon, Reuters

Для расследования дела полиция сформировала группу из 150 следователей. Управление расследований коррупционных преступлений среди высокопоставленных должностных лиц обратилось к полиции и прокуратуре с просьбой передать дело им, сославшись на «вопросы о справедливости», отмечает «Рёнхап».

Президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение 3 декабря. Оно действовало в стране несколько часов. Решение он объяснил защитой от просеверокорейских сил. 8 декабря министра обороны Ким Ён Хёна арестовали. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту, однако в правящей партии полагают, что отставка главы государства неизбежна. Антикоррупционный орган Южной Кореи допустил арест президента по делу о мятеже.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».