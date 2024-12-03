Пожар на площади 270 «квадратов» потушили в Лазаревском районе Сочи

На Сочинском шоссе в Лазаревском районе Сочи загорелось здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О возгорании сообщили в 18:44. Прибывшие на место происшествия в 18:54 спасатели установили, что пожар произошел в эксплуатируемом здании. Огонь распространился на площади 270 «квадратов».

Специалисты локализовали возгорание в 19:20. Спустя 35 минут спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Полностью потушили пожар в 20:14.

В ликвидации задействовали 14 специалистов МЧС и четыре единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелся двухэтажный барак. Возгорание распространилось на площади 350 «квадратов». Эвакуировали 20 человек. К ликвидации привлекли 14 спасателей.

Мария Удовик