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Пожар на площади 270 «квадратов» потушили в Лазаревском районе Сочи

На Сочинском шоссе в Лазаревском районе Сочи загорелось здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О возгорании сообщили в 18:44. Прибывшие на место происшествия в 18:54 спасатели установили, что пожар произошел в эксплуатируемом здании. Огонь распространился на площади 270 «квадратов».

Специалисты локализовали возгорание в 19:20. Спустя 35 минут спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Полностью потушили пожар в 20:14.

В ликвидации задействовали 14 специалистов МЧС и четыре единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелся двухэтажный барак. Возгорание распространилось на площади 350 «квадратов». Эвакуировали 20 человек. К ликвидации привлекли 14 спасателей.

Мария Удовик

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