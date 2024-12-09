Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участникам СВО предложили разрешить усыновлять детей в упрощенном порядке

Активистки «Женского движения "Единой России"» предложили упростить процесс усыновления для участников военной операции. Речь идет о детях, которых мужчины воспитывали до того, как отправились на фронт.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициатива была озвучена 7 декабря на «Женском форуме» «Единой России» в Биробиджане, передают «Ведомости». Активистки предлагают в том числе разрешить судам принимать решения об усыновлении детей участниками военной операции без личного присутствия, на основе нотариальной доверенности. Они пояснили, что военнослужащие не могут присутствовать в суде из-за участия в боевых действиях.

Соавтор предложения и депутат Госдумы Екатерина Стенякина пересказала историю одной из жен участников спецоперации. Один ребенок у нее от первого брака, еще двое родились в браке с участником военной операции. Пока супруг был в отпуске, они пытались провести процедуру усыновления, но не успели из-за сроков и требуемого личного присутствия в суде.

Екатерина Стенякина напомнила, что родным детям участника военной операции предоставляются все существующие меры поддержки. Ребенок от первого брака не получает ничего.

Согласно закону, дети участников спецоперации получают ежемесячные пособия и имеют льготы при поступлении в университеты. В Москве их также освободили от платы за детские сады, секции и школьные обеды.

О выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...