Участникам СВО предложили разрешить усыновлять детей в упрощенном порядке

Активистки «Женского движения "Единой России"» предложили упростить процесс усыновления для участников военной операции. Речь идет о детях, которых мужчины воспитывали до того, как отправились на фронт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициатива была озвучена 7 декабря на «Женском форуме» «Единой России» в Биробиджане, передают «Ведомости». Активистки предлагают в том числе разрешить судам принимать решения об усыновлении детей участниками военной операции без личного присутствия, на основе нотариальной доверенности. Они пояснили, что военнослужащие не могут присутствовать в суде из-за участия в боевых действиях.

Соавтор предложения и депутат Госдумы Екатерина Стенякина пересказала историю одной из жен участников спецоперации. Один ребенок у нее от первого брака, еще двое родились в браке с участником военной операции. Пока супруг был в отпуске, они пытались провести процедуру усыновления, но не успели из-за сроков и требуемого личного присутствия в суде.

Екатерина Стенякина напомнила, что родным детям участника военной операции предоставляются все существующие меры поддержки. Ребенок от первого брака не получает ничего.

Согласно закону, дети участников спецоперации получают ежемесячные пособия и имеют льготы при поступлении в университеты. В Москве их также освободили от платы за детские сады, секции и школьные обеды.

О выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».