Глава МИД Ирана допустил вероятность гражданской войны в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире гостелерадиокомпании высказал мнение, что на фоне смены власти в Сирии и перехода контроля над страной к вооруженной оппозиции в республике может начаться гражданская война. По словам господина Аракчи, Тегеран внимательно отслеживает ситуацию в Сирии, а его отношение к новым сирийским властям будет зависеть от степени их дистанцирования от Израиля и террористических группировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Reuters

«Опасения связаны с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада Сирии и превращения ее в убежище для террористов»,— заявил глава иранского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Аббас Аракчи также подчеркнул озабоченность Ирана действиями Израиля, армия которого накануне вошла в буферную зону на границе с Сирией. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что эти действия предприняты в связи с последними событиями в арабской республике и являются оборонительными. Ранее Центральное командование вооруженными силами США также заявило о нанесении боевой авиацией порядка 70 ударов по целям «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) на сирийской территории.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов. По его словам, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

О возможном будущем Сирии без Башара Асада — в интервью «Ъ» политолога Андрея Кортунова.