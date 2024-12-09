В Сирии все только начинается

Неожиданное обрушение режима Башара Асада в Сирии вызывает ассоциации с событиями 2021 года в Афганистане. И в первом, и во втором случае национальные вооруженные силы фактически выразили вотум недоверия руководству страны, после чего власть рассыпалась подобно карточным домикам.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Кортунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ашраф Гани был лидером Афганистана семь лет, но за эти годы не только не расширил политическую и социальную базу своей власти, но и растерял многое из того, что досталось ему в наследство от предшественника Хамида Карзая.

Башар Асад, режим которого был спасен в последний момент осенью 2015 года усилиями Ирана и России, получил своего рода «бонусную игру» на девять лет, чтобы достичь национального примирения, но так и не объединил сирийцев.

На этом, однако, параллели заканчиваются. Если в Афганистане движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) сумело консолидировать власть в Кабуле, избежать гуманитарной катастрофы, предотвратить предсказанные многомиллионные потоки беженцев и даже сделать первые шаги на пути к международному признанию, то вероятность подобного успеха в Сирии выглядит невысокой.

Слишком велики расхождения между всеми теми, кто может претендовать на участие в разделе асадовского наследства,— между суннитами и шиитами, курдами и туркоманами, алавитами и друзами, светскими политиками и исламскими фундаменталистами, между умеренными и радикалами. Противостоявшую Асаду более чем пеструю коалицию после его свержения сохранить будет очень трудно.

Соседи Сирии едва ли в состоянии выступить в роли гарантов сирийской государственности или хотя бы безопасности внутри Сирии. Израиль слишком занят в Газе и на юге Ливана, чтобы задумываться о сирийском будущем; его приоритетная задача — сохранить за собой Голанские высоты и создать буферную зону на прилегающей сирийской территории. Влияние Анкары на экстремистские группировки в провинции Идлиб не абсолютно; у Реджепа Эрдогана есть веские причины опасаться резкого усиления фундаменталистов на южных турецких границах. Иран и Ирак тем более не смогут выступать беспристрастным арбитром в сирийских делах. В связи с этим возникает угроза превращения Сирии во второе Сомали, где не прекращаются междоусобицы и восстания против центрального правительства в Могадишо.

Это означает, что с падением Башара Асада политическая игра внутри и вокруг Сирии только начинается. В этой игре Москва больше не имеет на руках главного козыря в лице единоличного сирийского лидера, но все же сохраняет несколько сильных карт.

Общие российские инвестиции в Сирии составляют более $20 млрд. Москва входит в число ведущих торговых партнеров Дамаска. Сирийская диаспора в России не столь многочисленна, но экономически весьма успешна и социально активна. Да и в самой Сирии не исчезли устойчивые симпатии к России, сформовавшиеся еще в далекие советские времена.

Одним словом, у Москвы есть много оснований оставаться активным игроком, а не стать сторонним наблюдателем.

Предстоящая смена политического руководства в Вашингтоне ставит вопрос и о будущей роли США в регионе, а отсутствие понимания американских приоритетов и намерений мотивирует арабских лидеров на диалог с Москвой.

Андрей Кортунов