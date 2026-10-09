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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

При атаке ВСУ на Белгородский округ погибли два человека

09.10.2026, 07:15
При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погибли два человека, сообщили в оперативном штабе региона. Снаряд попал в частный дом в поселке Разумное. Погибли супруги.
Четыре человека, включая ребенка, были ранены. Мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча. Его супруга и 10-летний сын, по предварительной информации, получили акубаротравмы.
Женщину и ребенка доставили в больницы Белгорода. Еще одной женщине с осколочными ранениями головы и плеча медики оказали помощь на месте. Она отказалась от госпитализации.
Во время обстрела один дом был полностью разрушен. Было повреждено соседнее домовладение — частично разрушена кровля, выбиты окна, а также поврежден забор.