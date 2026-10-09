Кибератака на дата-центр парализовала логистику и сайты властей в Японии
Кибератака на японскую IDC Frontier вызвала сбои в работе 495 компаний
09.10.2026, 07:26
В цифровой сфере Японии нарастают проблемы вследствие кибератаки на предоставляющую облачные сервисы токийскую компанию IDC Frontier Inc. (принадлежит SoftBank), пишет издание The Asahi Shimbun.
IDC Frontier сообщила 7 октября, что атака программ-вымогателей вызвала сбой в работе системы, затронувший 495 корпоративных клиентов и местные органы власти. Компания заявила, что продолжает исследование масштабов ущерба, пытается определить, произошла ли утечка личных данных.
Кибератака также привела к отключению логистической системы в Nissui Logistics Corp. — «дочке» крупного производителя морепродуктов Nissui Corp., использующей дата-центр IDC Frontier. 8 октября в Nissui сообщили, что пострадали около 1,2 тыс. деловых партнеров, включая ритейлеров, ресторанные сети, а также оптовых торговцев и производителей продуктов питания. Сбой в системе привел к остановке входящих и исходящих логистических операций на 17 объектах по всей Японии. В Nissui также выясняют, не произошла ли утечка персональных или клиентских данных.
Атака на IDC Frontier также затронула префектуру Ибараки, которая передает управление своими веб-сайтами поставщику услуг на аутсорсинг. Сайты правительства префектуры и полиции префектуры недоступны.