Кибератака на дата-центр парализовала логистику и сайты властей в Японии

Кибератака также привела к отключению логистической системы в Nissui Logistics Corp. — «дочке» крупного производителя морепродуктов Nissui Corp., использующей дата-центр IDC Frontier. 8 октября в Nissui сообщили, что пострадали около 1,2 тыс. деловых партнеров, включая ритейлеров, ресторанные сети, а также оптовых торговцев и производителей продуктов питания. Сбой в системе привел к остановке входящих и исходящих логистических операций на 17 объектах по всей Японии. В Nissui также выясняют, не произошла ли утечка персональных или клиентских данных.