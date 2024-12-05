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Коммерсантъ FM
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Установка на предустановку

Госкомпаниям готовят софт от российских разработчиков

Госкомпании могут обязать закупать решения российских разработчиков программного обеспечения (ПО), выручка которых не превышает 4 млрд руб., но чьи решения зарегистрированы в профильном реестре. Мера нужна для поддержки отечественных разработчиков, так как госкомпании сейчас дублируют разработку решений малых и средних компаний и не покупают их. Разработчики говорят, что мера может обеспечить гарантированный спрос на их решения. Тем не менее в госкомпаниях считают, что существующие на рынке IT-решения не всегда отвечают требованиям по надежности или зрелости.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минцифры прорабатывает обязательство для госкомпаний закупать решения российских разработчиков ПО, рассказал «Ъ» источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, и подтвердил IT-директор компании DCLogic Михаил Копнин. Сейчас рассматриваются такие параметры для разработчиков, как наличие регистрации в реестре отечественного ПО и выручка от 1–2 млрд до 4 млрд руб. в год. Мера нужна для поддержки отечественных разработчиков, так как госкомпании неохотно покупают решения малых и средних предприятий, «им бывает проще продублировать существующие продукты», объясняет источник «Ъ». В Минцифры не ответили на запрос.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина №166, госорганам и госкомпаниям с 1 января 2025 года запрещено использовать иностранные ОС и ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для систем управления базами данных установлен другой срок — 1 января 2026 года.

Усредненная оценка объема рынка отечественного ПО в 2023 году составила примерно 1,3 трлн руб. с ростом на 15% относительно 2022 года, говорит партнер технологической практики «ТеДо» Артем Семенихин. А по итогам 2024 года, скорее всего, будет похожая динамика, рынок отечественного ПО вырастет на 10–12%, добавляет он. После ухода западных вендоров бизнес взял импортозамещение «под свой контроль, доверяя IT-автоматизацию важных узлов своей компании своим внутренним IT-службам и разработчикам», так как отечественным разработчикам доверяли меньше, добавляет он.

Порог выручки производителя или разработчика от 1 млрд руб. должен оставить только опытных игроков и только зрелые решения, говорит заместитель гендиректора по продажам интегратора «Аметист» Виталий Фираго. «Во многих сферах мы уже видим конкурентоспособные российские продукты, которые внедряем в том числе для крупных федеральных заказчиков. То, что госкомпании будут ориентированы прежде всего на опытных игроков, скорее всего, пойдет первым на пользу»,— считает он.

Компании с выручкой 1–4 млрд руб. часто находятся на стадии активного масштабирования, и гарантированный спрос со стороны госкомпаний может ускорить их развитие, говорит Михаил Копнин.

Однако важно, чтобы обязательство сопровождалось строгим контролем качества закупаемого ПО и независимыми оценками эффективности внедрения. «Без этого есть риск повышения расходов без технологического прорыва».

При этом не все согласны с необходимостью такой меры. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин считает, что «действующие сегодня рекомендации для госкомпаний об ограничении собственной разработки дублирующих решений в объеме 30% от IT-бюджета являются достаточно действенным механизмом для повышения спроса на тиражируемые отечественные продукты».

В РЖД «Ъ» рассказывают, что любая информационная система у них из-за специфичности железнодорожной отрасли допускается к работе «только после тщательной проверки и тестирования».

«К сожалению, не все имеющиеся на рынке системы отвечают требованиям РЖД по надежности, безопасности, масштабу работы, производительности, скорости и объемам операций»,— добавляют в компании.

Если на рынке нет «готового подходящего ПО», то РЖД «старается найти IT-решение, которое можно использовать в качестве платформы и затем доработать под свои нужды».

Госкомпании продолжают приобретать продукцию Microsoft

В «Ростехе» считают, что меры поддержки отечественных разработчиков необходимы. Тем не менее в госкорпорации добавляют, что «к процессу замещения надо подходить аккуратно, так как в некоторых сегментах ПО сохраняются вопросы, связанные с недостаточной зрелостью российских IT-продуктов, их функциональностью, совместимостью и производительностью», а кроме того, не во всех сегментах есть полная номенклатура отечественных аналогов.

Алексей Жабин

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