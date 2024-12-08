Белый дом отрицает, что Башар Асад незадолго до отставки пытался связаться с США

Сообщения о том, что бывший президент Сирии Башар Асад незадолго до отставки пытался наладить неформальную связь с США, не соответствуют действительности. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Белого дома на спецбрифинге, посвященном обстановке в арабской республике. По его словам, Вашингтон пытается обеспечить сохранность оставленных сирийскими военными вооружений, речь может идти в том числе о химическом оружии.

«Мы не получали никаких серьезных обращений от господина Асада. Более того, даже если бы такие попытки были, мы бы не восприняли их всерьез»,— сказал он (цитата по ТАСС). Чиновник добавил, что американская позиция в отношении Сирии все последние годы была «совершенно ясна»,

На вопрос о мерах для сохранности вооружений сирийских военных, он ответил: «Мы усердно работаем над проблемами военного арсенала режима (Башара.— "Ъ") Асада, включая химическое оружие или что-либо другое. Мы внимательно следим... чтобы они не были доступны никому и находились под нашим присмотром». Для этого, по словам представителя администрации Белого дома, США привлекают региональных партнеров. Высокопоставленный представитель администрации также добавил, что США «через подходящие каналы» поднимут вопрос привлечения к ответственности ушедшего с поста сирийского президента.

Он ответил на вопрос о возможном развертывании американских военных в Сирии для борьбы с терроризмом, заявив, что не видит в этом необходимости. По его словам, у США есть другие способы решения возникших в арабской республике проблем.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов. По его словам, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».