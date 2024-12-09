Прямую линию опутают нейросетью

Для обработки вопросов, которые поступают от россиян в рамках подготовки к традиционной прямой линии президента, будет впервые использована мультимодальная нейросеть, а на приеме обращений в качестве операторов задействуют ветеранов СВО, получивших травмы, связанные с потерей зрения и слуха. Об этом рассказали журналистам в Народном фронте, чьи волонтеры в воскресенье начали работу с обращениями к главе государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С полуночи 8 декабря начал принимать звонки колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Уже второй год подряд он размещается в штаб-квартире Народного фронта, напомнил 6 декабря на пресс-конференции, посвященной началу этой работы, глава исполкома организации Михаил Кузнецов. И если в прошлом году операторы штаба получили и обработали около 3 млн обращений, то в этом их количество будет еще больше, уверенно прогнозирует господин Кузнецов,— в том числе за счет расширения инфраструктуры, обеспечивающей прием.

О том, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил утром 6 декабря. Вопросы принимают по телефону, на сайте мероприятия, посредством СМС и ММС, а также через специальные приложения. «Ростелеком» анонсировал международный номер для телефонных звонков из-за рубежа.

Главным же новшеством этого года станет использование искусственного интеллекта: обрабатывать и анализировать сообщения членам штаба поможет нейросетевая модель от «Сбера» GigaChat. «Фактически к моменту выхода на прямую линию — пресс-конференцию президент будут иметь понимание о всех вопросах, которые поступили»,— пояснил господин Песков журналистам.

На обработку одного сообщения искусственный интеллект тратит не более семи секунд, рассказал на пресс-конференции старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев. А это значит, что анализ всего массива вопросов можно будет проводить практически в режиме реального времени: например, получить топ самых популярных обращений для определенного региона или посмотреть, как одна и та же тема воспринимается в разных субъектах РФ. Кроме того, GigaChat, по словам господина Белевцева, распознает речь даже лучше, чем операторы, и способен быстро перевести ее в текст. Он также знаком с отечественной фактологией и семантикой, может быстро выделить суть вопроса, а это позволяет усложнить классификацию обращений и сразу работать уже с теми органами власти, к полномочиям которых относится решение вопроса. Правда, на прием вопросов искусственный интеллект будет работать только в режиме автоответчика, уточнили в штабе. Принимать обращения будут также волонтеры Народного фронта, среди которых студенты факультетов журналистики из новых регионов.

Помимо этого, в 2024 году в качестве операторов привлечены ветераны специальной военной операции, получившие травмы, связанные с потерей зрения и слуха. Рабочие места для них, сообщил Михаил Кузнецов, оборудованы с учетом ограниченных возможностей здоровья. В этом году инициатива запущена в пилотном режиме: прошли обучение и будут работать пять таких ветеранов. Для них подобная работа — это способ доказать, что даже при таких тяжелых ранениях возможно реализовывать свои способности и продолжать решать важные государственные задачи, подчеркнул господин Кузнецов. В следующем году участие ветеранов в аналогичной работе надеются расширить.

Анастасия Корня