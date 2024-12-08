Хинштейн заявил о необходимости менять систему помощи в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил город Льгов, подвергнувшийся ранее атаке ВСУ. Господин Хинштейн обошел поврежденные квартиры и заявил, что из-за морозов в регионе необходимо кардинально изменить систему помощи гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные морозы»,— сказал врио губернатора региона в видео в своем Telegram-канале. Он добавил, что уже связался по этому поводу с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

Президент России Владимир Путин подписал 5 декабря указ о назначении Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что назначение связано с необходимостью кризисного управления. Господин Хинштейн прибыл в Курскую область 7 декабря. Также он назвал несправедливым лишение курских переселенцев земельных участков в обмен на государственные выплаты.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «Кризисный врио».