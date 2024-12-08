Власти призвали жителей района Курской области не возвращаться в свои дома

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева попросила жителей не посещать район без особой необходимости. По ее словам, возвращение людей в свои дома «пока что невозможно» из-за сложной оперативной обстановки.

«Многие граждане стали часто посещать район, а еще остаются ночевать. Проживание в районе сейчас крайне опасно для вас. Этого категорически нельзя делать»,— написала госпожа Дегтярева на своей странице «ВКонтакте». Она пообещала сообщить, когда возвращение в район будет безопасным.

В Курской области с начала августа идут бои с вооруженными силами Украины. В регионе введены режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. С начала вторжения приграничные районы покинули 160 тыс. жителей. К началу декабря в свои дома вернулись 50 тыс. человек. Комментируя назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 декабря сказал, что обстановка в регионе «кризисная», но ситуация «уже близка к развязке».

Кореневский район расположен в юго-западной части Курской области и граничит с Сумской областью Украины. В середине ноября на тот момент губернатор региона Алексей Смирнов анонсировал уход с должности главы района Марины Дегтяревой из-за плохой организации эвакуации людей. Однако отставка не состоялась.

Сергей Толмачев, Воронеж