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Коммерсантъ FM
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Новый год приглашает заселиться

Краткосрочная аренда на праздники подорожала

Растущий спрос и ограниченное гостиничное предложение в России подогревают интерес к размещению в квартирах и домах для краткосрочной аренды в даты новогодних каникул. Средняя стоимость ночи в них на праздники за год увеличилась на 10–16%, в то время как в сегменте отелей прирост достиг 19%. Предложение туристического жилья пополняется за счет инвестиционных квартир, но из-за высоких темпов бронирования его заполняемость уже выше прошлогодней.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир на новогодние праздники в 16 крупнейших городах России увеличилась на 16% год к году, до 8 тыс. руб. в сутки, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». В «Суточно.ру» зафиксировали рост на 10% год к году, до 6,5 тыс. руб. в сутки. В «Авито Путешествиях» средняя стоимость забронированной на даты каникул квартиры в начале декабря составила 11,2 тыс. руб., дома — 14,7 тыс. руб. Динамику аналитики не привели. В «Островке» отмечают, что размещение в коттеджах на даты выходных обходится в среднем в 12,9 тыс. руб. за ночь, на 12% дороже, чем годом ранее.

Рост на рынке краткосрочной аренды менее выраженный, чем на гостиничном. Согласно Travelline (крупная система управления бронированиями), средний тариф на размещение в российских отелях на даты длинных выходных год к году вырос на 19%, до 8,4 тыс. руб. за ночь.

Заметнее всего стоимость краткосрочной аренды жилья, согласно «ЦИАН.Аналитике», выросла в Москве. Квартира на период выходных стоит в среднем 12,7 тыс. руб. в сутки, на 25,7% дороже, чем годом ранее. Ночь в гостиницах города, по подсчетам Travelline, обходится в 8,8 тыс. руб., показатель прибавил 27,5%. В Санкт-Петербурге стоимость размещения в арендном жилье выросла на 15,7% год к году, в гостиницах — на 14,2%. Показатели составляют 15,7 тыс. руб. и 8,9 тыс. руб. соответственно.

Рост цен на рынке краткосрочной аренды руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связывает с высоким спросом: год к году он прибавил 23%. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин говорит, что сейчас забронировано 60% предложений жилья, сдающегося на каникулы. Год назад уровень заполняемости был ниже — около 50%. Эксперт предполагает, что к 31 декабря заняты будут 90% вариантов размещения. Объем гостиничных бронирований на популярных направлениях на период новогодних каникул вырос на 6,9–25,2% год к году, отмечают в Travelline.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что рынки гостиниц и краткосрочной аренды обычно мало конкурируют, ориентируясь на разную аудиторию. Но новогодние каникулы — пиковый период, когда из-за ограниченного предложения часть гостей отелей переориентируется на туристическое жилье, рассуждает он. Эксперт предполагает, что заполняемость гостиниц в популярных городах на каникулы будет почти полной: «Мест на популярные даты уже нет». Согласно «Островку», доля апартаментов в структуре спроса на размещение в России год к году выросла на 2 процентных пункта, до 25%.

Глава Минэкономики Максим Решетников ранее указывал, что в зимнем сезоне по России будет совершено 33 млн туристических поездок — на 13,8% больше, чем годом ранее. Это приведет к росту нагрузки на популярные локации. В новогодние праздники суточный пассажиропоток в некоторых городах, по мнению министра, вырастет более чем в два раза.

Несмотря на рост спроса, ввод номеров в коллективных средствах размещения России остается ограниченным. За прошлый год совокупный фонд увеличился на 5,5%, до 1,1 млн комнат, следует из данных Росстата. Предложение туристического жилья растет быстрее. Алексей Попов говорит, что сейчас в городах-миллионниках сдаются 69,3 тыс. лотов, год к году показатель прибавил 44%. Это связано с выходом покупателей-инвесторов, которые рассматривают краткосрочную аренду как более доходный сегмент в сравнении с долгосрочной, напоминает эксперт (см. “Ъ” от 28 августа).

Но существующую динамику увеличения экспозиции господин Попов называет сдержанной в контексте постоянного роста спроса. «Финансовые и организационные ограничения для выездного туризма остаются, емкость большинства зимних туристических направлений в России недостаточна, сценарий празднования Нового года в жилье становится популярнее»,— рассуждает он. В «Островке» замечают, что фактором увеличения его стоимости выступает также рост затрат.

София Мешкова, Александра Мерцалова

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