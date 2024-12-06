Суд ликвидировал «Международную лигу трезвости и здоровья»

Тушинский райсуд Москвы прекратил деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Таким образом, удовлетворен соответствующий иск Министерства юстиции РФ. Сведения об организации будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, сообщили в суде. Как ранее сообщал “Ъ”, причиной обращения Минюста в суд стало «многолетнее игнорирование» организацией требования по сдаче отчетности (см. “Ъ” от 7 ноября). В заседании суда участвовал представитель ведомства, тогда как юристы ответчика на него не явились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отметим, в СМИ практически отсутствуют публикации о деятельности лиги, а в сети нет ее официального сайта. По данным СПАРК, «Международная лига трезвости и здоровья» основана в марте 1992 года, ее возглавляет Александр Бодров. Указанный в базе СПАРК телефон организации оказался отключен, а счета организации были заблокированы по решению налоговиков еще в феврале 2024 года. В регистрационных документах лига отнесена к «прочим общественным организациям и некоммерческим организациям, кроме религиозных и политических». Согласно kad.arbitr.ru, организация как минимум четыре раза была ответчиком в арбитраже, последний раз в связи с задолженностью по ЖКХ.

Иван Тяжлов