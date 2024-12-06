Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд ликвидировал «Международную лигу трезвости и здоровья»

Тушинский райсуд Москвы прекратил деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Таким образом, удовлетворен соответствующий иск Министерства юстиции РФ. Сведения об организации будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, сообщили в суде. Как ранее сообщал “Ъ”, причиной обращения Минюста в суд стало «многолетнее игнорирование» организацией требования по сдаче отчетности (см. “Ъ” от 7 ноября). В заседании суда участвовал представитель ведомства, тогда как юристы ответчика на него не явились.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отметим, в СМИ практически отсутствуют публикации о деятельности лиги, а в сети нет ее официального сайта. По данным СПАРК, «Международная лига трезвости и здоровья» основана в марте 1992 года, ее возглавляет Александр Бодров. Указанный в базе СПАРК телефон организации оказался отключен, а счета организации были заблокированы по решению налоговиков еще в феврале 2024 года. В регистрационных документах лига отнесена к «прочим общественным организациям и некоммерческим организациям, кроме религиозных и политических». Согласно kad.arbitr.ru, организация как минимум четыре раза была ответчиком в арбитраже, последний раз в связи с задолженностью по ЖКХ.

Иван Тяжлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...